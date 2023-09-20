Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян одобрили новый предмет для студентов про основы государственности

ВЦИОМ: 68% россиян назвали нужным курс «Основы российской государственности»

close
100%
Пресс-служба СПбГУП

Более двух третей россиян (68%) убеждены, что курс «Основы российской государственности», преподавание которого началось 1 сентября в отечественных вузах, необходим для полноценного высшего образования, 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки его послушали, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Среди аргументов, которые приводят эти респонденты в пользу данного курса, доводы о том, что «молодежь должна знать о своей стране».

Каждый шестой одобривший предмет полагает, что новый курс будет способствовать патриотическому воспитанию учащихся. Еще 10% уверены, что введение новой дисциплины позволит заполнить пробелы в знаниях студентов. Около 6% респондентов считают, что курс будет полезен для общества.

Более половины наших сограждан смогли предложить темы, которые, по их мнению, важно затронуть в рамках новой дисциплины. Основной запрос россиян к авторам-составителям курса — история страны, в частности советской эпохи. Около 5% респондентов ответили, что курс должен учить патриотизму, а 4% — законодательству.

По мнению 16% россиян, изучать основы российской государственности в российских вузах не нужно.

Всероссийский телефонный опрос был проведен среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, 1 сентября в российских вузах запустили предмет «Основы российской государственности». Новый курс, по замыслу авторов инициативы, должен научить молодежь ценить человека, семью, общество, государство и страну.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях