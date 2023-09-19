Эксперты обсудили важность ценностного подхода для науки и образования

Именно ценностный подход выдвигается сегодня на передний план. Об этом на стратсессии «Ценностный подход для науки, образования и общества» заявил глава Совета по правам человека (СПЧ), научный руководитель ИНиСО РГГУ Валерий Фадеев.

«На государственном уровне уже предприняты важные шаги, свидетельствующие об этом. Прежде всего, речь идет об указе президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российский духовно-нравственных ценностей. Еще одним важным шагом является разработка курса «Основы российской государственности», который с этого года преподается почти во всех вузах страны. Особо отмечу, что перечень ценностей, которые легли в основу указа и нового курса, не является догмой», --сказал он.

По его словам, перечень ценностей подлежит обсуждению и может расширяться. При этом он пригласил студентов к дискуссии в рамках изучения курса.

Также Фадеев акцентировал внимание на том, что образование не может развиваться в отрыве от общественных наук. По его словам, именно наука должна обеспечить полноценный переход к ценностному подходу в российском образовании.

В свою очередь, профессор кафедры государственной политики факультета политологи МГУ имени М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян подчеркнул, что разговор о ценностях — это всегда разговор об идеальном.

«Без идеала не может существовать ни одно общество. Ценностный противник всегда будет стремиться разрушить идеал. Отдельный человек и целое общество рано или поздно неизбежно оказываются в условиях ценностного выбора», — считает он.

По мнению, директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Владимира Аристархова, именно традиционные ценности объединяют многонациональную и многоконфессиональную Россию.

«Вследствие этого огромное значение обретает гуманитарная сфера. Наравне с наукой, образованием, культурой, особую значимость получает воспитание. Задача воспитания молодого поколения стоит не только перед институтом семьи, но и перед обществом в целом», --сказал он.

За выступлениями с докладами последовала дискуссия. При этом экспертам Интеллектуального клуба при всех расхождениях в позициях удалось достичь консенсуса в основополагающих вопросах.

Отмечается, что мероприятие организовано Интеллектуальным клубом Института наследия и современного общества РГГУ.