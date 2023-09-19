Турчак провел рабочую встречу с главой Хакасии Коноваловым

В основе стратегии развития Хакасии – ожидания людей, их предложения о том, как республика должна жить в ближайшие пять лет, какие вопросы должны быть в приоритете. Об этом вовремя встречи с главой Хакасии Валентином Коноваловым заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Отмечается, что они обсудили планы по реализации стратегии развития республики, над которой команда партии работала вместе с жителями.

«Наша задача – выполнить те обязательства перед жителями республики, которые взяла на себя партия. Обеспечить баланс интересов муниципальных образований – то, о чем мы договаривались с главами в ходе выборов. Над этой задачей команда «Единой России» в Хакасии будет работать вместе с исполнительной властью», – отметил Турчак.

По его словам, стратегия должна быть обеспечена соответствующим финансированием в бюджете.

«Начинается бюджетный процесс. До 1 октября проект федерального бюджета на ближайшие три года должен быть внесен в Госдуму. Основной вопрос сегодня для Хакасии – включение в него стратегии развития республики», – сказал он.

Напомним, «Единая Россия» приняла первые кадровые решения в депутатском корпусе Хакасии. На заседании президиума регионального политсовета определены кандидатуры спикера и руководителя фракции в горсовете Абакана, а также главы фракции в Верховном Совете республики