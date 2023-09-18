Эксперты обсудили внедрение традиционных ценностей в систему высшего образования

Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей – это безусловный приоритет при реализации воспитательной работы. Об этом на всероссийской научно-практической конференции «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза» заявила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Конференции стартовала 18 сентября в Российской академии образования (РАО). Она была организована РАО совместно с Минобрнауки России. В рамках мероприятия в течение двух дней, 18 и 19 сентября, представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, научного сообщества и общественных организаций, педагоги, а также проректоры вузов по воспитательной работе обсуждают стратегические ориентиры развития системы высшего образования в русле традиционных ценностей.

«Благодаря научному анализу методов воспитания, подходов к реализации государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей мы можем четко понять и сформулировать практический опыт проведения воспитательной работы в ключе патриотизма, гражданственности, сохранения исторической памяти», — отметила Петрова.

В рамках конференции замминистра анонсировала запуск конкурса «Лучшая лекция и лучший лектор по модулю «Основы российской государственности». Участие в конкурсе может принять каждый преподаватель «Основ российской государственности».

Как подчеркнула президент РАО, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева, воспитательная работа в высшей школе, наставническая работа со студентами является одним из приоритетов работы всей системы образования.

«Сегодня нам как никогда важно поддержать и вовлечь в созидательную деятельность каждого молодого человека, помочь ему найти свое место в мире и с уверенностью шагнуть в профессиональную жизнь. Воспитание – это не комплекс мероприятий, а большая наука. Только объединив усилия ученых, преподавателей, наставников и психологов, мы сможем ответить на современные вызовы», — сказал она.

В рамках конференции также состоялся обмен практиками реализации приоритетов государственной политики в сфере воспитания студенческой молодежи. Всего в работе площадки принимают участие более 350 человек. Запланированы рабочие группы по различным направлениям.