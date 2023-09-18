Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала мужчину, метнувшего гранату у ресторана в Ставропольском крае

Shot: мужчина, ответственный за взрыв гранаты в Буденновске, задержан

close
100%
Пресс-служба ФСБ России

Полиция задержала мужчину, ответственного за взрыв гранаты у ресторана Gogoль в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, 28-летний посетитель заведения вышел покурить на улицу и вступил в конфликт с несколькими мужчинами. Когда аргументы в споре подошли к концу россиянин достал ручную гранату и бросил ее в людей.

Злоумышленника нашли и задержали. Сейчас с ним работают следователи.

Инцидент произошел 17 сентября. В результате взрыва четверо оппонентов подрывника получили множественные осколочные ранения мягких тканей на различных частях тела. Сейчас их состояние стабильно, сообщает источник.

Ранее граната взорвалась во дворе дома под Воронежем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях