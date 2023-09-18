Полиция задержала мужчину, метнувшего гранату у ресторана в Ставропольском крае

Полиция задержала мужчину, ответственного за взрыв гранаты у ресторана Gogoль в Буденновске Ставропольского края. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, 28-летний посетитель заведения вышел покурить на улицу и вступил в конфликт с несколькими мужчинами. Когда аргументы в споре подошли к концу россиянин достал ручную гранату и бросил ее в людей.

Злоумышленника нашли и задержали. Сейчас с ним работают следователи.

Инцидент произошел 17 сентября. В результате взрыва четверо оппонентов подрывника получили множественные осколочные ранения мягких тканей на различных частях тела. Сейчас их состояние стабильно, сообщает источник.

Ранее граната взорвалась во дворе дома под Воронежем.