В Госдуме призвали понизить пенсионный возраст работающим с инвалидами

Для работающих в сфере ухода за инвалидами россиян необходимо ввести новую меру поддержки, считает депутат Госдумы Василий Власов. Он призвал предоставить таким жителям страны возможность выхода на пенсию раньше. Соответствующее предложение депутат отправил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию документа.

По сегодняшнему законодательству родители, воспитывающие ребенка-инвалида младше восьми лет, имеют право выйти на пенсию раньше: мать может стать пенсионеркой в 50, а отец в 55 лет при наличии необходимого стажа, напомнил Власов.

При этом такие льготы не предоставляются работникам сферы ухода за инвалидами. В их числе – няни, сиделки, сотрудники хосписов, детдомов, домов-интернатов. Депутат в своем обращении подчеркнул, что они сталкиваются с большой физической и психологической нагрузкой. Он призвал позволить им выходить на пенсию по старости на один год раньше установленного срока за каждые пять лет стажа в сфере ухода за инвалидами.

Депутат считает, что соответствующие поправки необходимо внести в федеральное законодательство и другие нормативно-правовые акты.

Напомним, в августе стало известно, что в России сохранять права на выплаты родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом I группы в возрасте до 18 лет. На поддержку они смогут рассчитывать и в случае частичной занятости. Выполнить соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина Кабину поручено до 1 октября.

Также Путин поручил правительству до 1 ноября продумать возможности расширения выпуска транспорта, оборудованного для инвалидов.