В Болгарии фермеры планируют акцию протеста

Болгарские фермеры планируют на понедельник, 18 сентября, массовые акции протеста по причине возобновления импорта в страну украинского зерна. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Известно, что Болгария, в отличии Венгрии, Польши и Словакии не продлила указанный запрет.

В планах у фермеров блокировка дорог и пограничных переходов.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Болгарии Николай Денков.

«Я не веду переговоров с террористами», — высказался болгарский премьер по планам работников агропромышленной отрасли.

Также Денков назвал доводы фермеров несостоятельными.

«Представители аграрного сектора не могут утверждать, что государство не заботится о нем, когда государство дает более 2 млрд левов. Они не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям...», — пояснил политик.

Премьер-министр рекомендовал производителям зерна отказаться от европейских средств, а затем запрещать украинские товары.

Весной румынские фермеры угрожали начать общенациональную забастовку из-за украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.