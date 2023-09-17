Член «Дигории» рассказала, как в России оберегают природу

В России находится 20% лесов всего мира, соответственно забота об окружающей среде должна быть немаловажным направлением государственной политики. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова.

«Каждое третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Впервые праздник появился еще в Советском союзе в 80-е годы XX века. В этот день поздравления принимают лесники, экологи, ботаники, дендрологи и другие специалисты и волонтеры, которые заботятся о лесах России», — отметила она..

Эксперт уточнила, что, по данным Рослесинфорга на 2022 год, впервые с 2019 года площадь российских лесов увеличилась на 171,1 тысяч гектаров, и теперь достигает 1,19 млрд гектар.

«Более половины территории нашей страны занимают леса. Самыми лесистыми регионами являются Иркутская область, Приморский край, Костромская область, Республика Коми и Пермский край. Поскольку наши полезные зеленые друзья являются важнейшей частью экосистемы всей планеты, усилия по их сохранению и увеличению должны быть качественными и систематическими», — сказала Шакирова.

В пример она привела реализацию проекта «Сохранение лесов». По ее словам, он охватывает всю страну и нацелен на «обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году».

«То есть объемы высадки и вырубки деревьев должны быть идентичными. Как отмечается, 2 года назад данный показатель уже удавалось достичь, поэтому ожидания можно назвать вполне адекватными и даже выполнимыми», — добавила политолог.

Шакирова подчеркнула, что в России действительно уделяется большое внимание вопросам лесного хозяйства. Также она напомнила о всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». В ходе акции, участие в которой может принять любой желающий, происходит высадка деревьев.

«Россия, как хранительница огромного лесного массива, несет серьезную ответственность перед планетой по сохранению и приумножению возобновляемых природных ресурсов. Здесь очень важно, что это понимают не только специалисты лесного хозяйства, но и государство, которое способно обеспечить поддержку данного направления на федеральном уровне», — заключила эксперт.

Ранее профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский рассказал «Газете.Ru», как бороться с незаконной вырубкой, противостоять лесным пожарам и сохранить российские леса.