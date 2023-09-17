Власти рассказали о возгорании на харьковском предприятии

Глава областной военной администрации (ОВА) Харьковской области Олег Синегубов заявил, что предприятие было повреждено в Харькове, там начался пожар. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По предварительным данным, пожар возник ночью 17 сентября в здании гражданского предприятия.

В Харьковской области ночью объявлялась воздушная тревога.

До этого после взрывов в Харькове в городе начался пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывы раздались в Шевченковском районе.

31 июля пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщал, что в Харькове после взрывов повреждено коммерческое складское помещение.

Также в июне в городе на месте взрывов возник пожар.

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