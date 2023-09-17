Стало известно, сколько рейсов задержали в столичных аэропортах

Более 25 рейсов задержаны и девять отменены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Отмечается, что во Внуково задержаны 13 рейсов и шесть отменены, в Домодедово восемь рейсов задержаны и два отменены. В Шереметьево 10 рейсов задерживаются.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что во Внуково объявлен план «Ковер».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о работе системы ПВО в Истре по украинскому беспилотнику.

Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник у западного берега Крыма.

Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.