Глава Камчатки предложил меры по увеличению спроса на отечественную на рыбную продукцию

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал государственный сектор отказаться от закупок импортной рыбы, чтобы увеличить внутренний спрос на российскую продукцию. Это предложение он озвучил на сессии «Океан — эволюция промысла и потребления» в рамках Восточного экономического форума.

«Здесь я бы предложил в качестве инициативы всему сообществу подключиться к тому проекту программы по увеличению внутреннего потребления рыбы, который в соответствии с поручением президента мы сейчас готовим. На мой взгляд, нам нужно задействовать те механизмы, которые у нас есть по увеличению потребления, связанные с закупками государственным сектором. В целом, я считаю, что государственный сектор в России не должен закупать рыбу импортного происхождения», — заявил Владимир Солодов.

Увеличение потребления рыбы внутри страны Владимир Солодов назвал стратегически важной задачей.

Глава региона также поделился мнением, что российская рыба, будь то минтай или горбуша, полезнее привозных пангасиуса или тилапии.

При этом губернатор отметил, что важно учитывать риски, которые связаны с ценовой политикой.

Среди возможных мер стимулирования спроса он назвал госстимулирование переработки рыбы последней мили и глубокой переработки, а также формирование культуры потребления рыбы.

На ВЭФ традиционно обсуждают вопросы ключевых для экономики региона отраслей. Ежегодно проводятся и сессии, посвященные рыбной промышленности.

Состоявшееся в этом году мероприятие по вопросам рыбной отрасли — «Океан — эволюция промысла и потребления» вошло в блок «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?».