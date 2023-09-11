В ХМАО педагог укусил полицейского, который задержал его с наркотиками

В ХМАО 24-летний педагог укусил полицейского при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал «Ural Mash».

Молодого мужчину, который раскладывал закладки с наркотиками во дворах домов, заметил полицейский. Когда правоохранитель подошел к нарушителю, тот выкинул запрещенные вещества и оказал сопротивление при задержании, а именно укусил полицейского за руку.

По информации канала, педагогу назначили штраф за административное правонарушение по статье «хулиганство». Возбуждено ли в отношении мужчины уголовное дело по статье «распространение наркотиков», не уточняется.

Ранее учителя из Москвы задержали по подозрению в распространении наркотиков.