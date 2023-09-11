Стало известно, чем опасна вспышка кори в Нижегородской области и как защитить себя

Корь, вспышку которой зафиксировали в Нижегородской области, является серьезным заболеванием, которое начинается с повышения температуры тела, насморка, кашля, заложенности носа. О том, чем оно опасно и как защитить себя, kp.ru рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов.

«В отличие от респираторных инфекций, корь начинается сразу тяжело — температура тела достигает 38,5 – 39 градусов. Этот катаральный период продолжается в среднем трое суток. После него появляется характерная коревая сыпь — примерно на четвертые сутки. В первые сутки высыпания сыпь появляется на лице, в области шеи, на плечах, на вторые сутки высыпаний — на туловище и руках, на третьи сутки высыпаний — в области ягодиц, бедер и нижних конечностей. Когда появляется такая сыпь, то любому медику становится понятно, что это корь», — уточнил инфекционист.

По его словам, вирус кори подавляет всю иммунную систему организма, что создает условия для размножения бактерий и появления осложнений в виде бронхита и пневмонии. Лекарственных препаратов, которые могли бы гарантированно вылечить заболевание, не существует, заметил Краснов.

«Лечения как такового не существует, только снимается симптоматика. Антибиотики, как и при любом вирусе, здесь не помогают. Единственный способ защитить себя — это вакцинация. Взрослые люди, заболевающие корью, как правило, болеют тяжело. Детский организм справляется легче», — заключил эксперт.

11 сентября управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила, что в Арзамасском районе более 90 человек заболели корью. Причиной стал ребенок, который ранее не был привит.

Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, специалисты провели иммунизацию всех тех, кто контактировал с заразившимися людьми. Таким образом, по состоянию на 11 сентября привили около 400 человек.

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