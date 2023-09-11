Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие арбузы опасны для здоровья

Академик Калинин: некоторые производители вводят в арбузы химические вещества

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Арбузы могут представлять серьезную опасность для людей, если в них ввели химические вещества, рассказал Pravda.Ru генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.

«Это делается элементарно и уже не один год, и даже не только у нас в России. В начале, когда еще арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, вводится химический краситель. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, с помощью подобного способа недобросовестные производители могут восстановить плохо созревающий «вялый» арбуз. В случае употребления такого продукта может произойти потеря сознания, расстройство пищеварения, головные боли. Калинин добавил, что обезопасить себя при выборе плода сложно.

Нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова до этого обратила внимание на то, что переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания в нем фруктозы и сахара.

Ранее бахчевод развеял популярные мифы о признаках спелого арбуза.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях