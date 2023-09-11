Россиянам рассказали, какие арбузы опасны для здоровья

Арбузы могут представлять серьезную опасность для людей, если в них ввели химические вещества, рассказал Pravda.Ru генеральный директор национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин.

«Это делается элементарно и уже не один год, и даже не только у нас в России. В начале, когда еще арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, вводится химический краситель. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, с помощью подобного способа недобросовестные производители могут восстановить плохо созревающий «вялый» арбуз. В случае употребления такого продукта может произойти потеря сознания, расстройство пищеварения, головные боли. Калинин добавил, что обезопасить себя при выборе плода сложно.

Нутрициолог и кардиолог Марина Шестакова до этого обратила внимание на то, что переедание арбузов вредит лицам с диабетом и лишним весом из-за высокого содержания в нем фруктозы и сахара.

Ранее бахчевод развеял популярные мифы о признаках спелого арбуза.