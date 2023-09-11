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Воробьев обсудил с кандидатами в губернаторы дальнейшую работу

Воробьев: совместная работа будет обеспечивать перемены в Подмосковье

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пресс-служба губернатора Московской области

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в выборах и обсудил с ними дальнейшую работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Отмечается, что на этот пост баллотировались 4 претендента. По предварительным данным больше всех голосов набрал действующий губернатор Андрей Воробьев (выдвинут партией «Единая Россия») - 83,68%. Второе место у Александра Наумова (КПРФ) - 6,37%, третье у Кирилла Жигарева (ЛДПР) - 4,82%, четвертое у Анатолия НикитинаСправедливая Россия – За правду») – 4,06%.

Воробьев встретился со всеми кандидатами и поблагодарил их за активное участие в жизни Подмосковья. Он подчеркнул, что независимо от итогов голосования, главной задачей является консолидация сил и продолжение работы на благо области.

«Хочу поблагодарить вас за участие, каждый из вас представляет системную политическую силу, живет в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями, независимо от того избирательная это кампания или нет. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах, и частота этих встреч, обращений, особенно в период предвыборной кампании, весьма значительная», — сказал губернатор.

Глава Московской области попросил кандидатов продолжать активное участие в жизни региона.

«Мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят – вода, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования или здравоохранения. Очень важно сохранять темп, надеюсь, что совместная работа будет обеспечивать перемены в нашем любимом Подмосковье», — добавил Воробьев.

В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров.

«Обязательно еще раз сделаю акценты на тех обращениях, о которых мы сегодня говорили. Высокий результат, беспрецедентная явка на выборах – большая ответственность, поэтому мы должны оправдать это доверие», — сказал он.

Напомним, выборы проводились с 8 по 10 сентября. Всего было организовано 12 избирательных кампаний, в которых принимал участие 641 кандидат. Это выборы губернатора, выборы депутатов в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.

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