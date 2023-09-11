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Собянин объявил о запуске новой дороги в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу между Троицком и Щербинкой

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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в Новой Москве, трасса напрямую связывает города Щербинка и Троицк. Об этом сообщается в Telegram-канале главы столицы.

Время в пути между этими двумя населенными пунктами теперь сократится до 20 минут.

«Очень важный объект. С открытием этой трассы мы завершили формирование единой транспортной связи от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе длиной порядка 40 км», — указано в сообщении мэра.

Длина новой четырехполосной дороги составляет 11,4 км, а с учетом реконструкции прилагающих улиц длина достигает 15,3 км. Дорога начинается у Варшавского шоссе и проходит через деревни Андреевское и Яковлево. Там она соединяется с дорогой до Калужского шоссе, которая была открыта в 2019 году. Благодаря строительству новой трассы также удалось создать еще один дублер МКАД, ЦКАД и перспективной магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

8 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытии участка магистрали М-12 анонсировал реализацию масштабных инфраструктурных проектов в стране. Свое обещание президент сопроводил словами «глаза боятся, а руки делают».

Ранее Путин и Собянин запустили четвертый, самый протяженный диаметр наземного метро МЦД-4.

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