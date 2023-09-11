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Глава СПЧ назвал российскую систему общественного контроля за выборами лучшей в мире

Фадеев: система контроля на выборах не позволит нарушать законодательство

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Система общественного контроля за выборами, созданная в России, возможно, является самой совершенной в мире, считает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Сегодня создана мощнейшая система общественного контроля, которая не позволит нарушать законодательство. В этом году мониторинговая рабочая группа СПЧ традиционно осуществляла наблюдение за выборами и посетила в ходе избирательной кампании 20 регионов. Я был в Иркутской области, и отмечу — никаких принципиальных, да даже непринципиальных нарушений выявлено не было», — сказал Фадеев.

По словам главы СПЧ, «говорить даже о возможности серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не приходится».

Также Фадеев выразил уверенность в том, что система готова к такой серьезной избирательной кампании, как весенние выборы президента России.

В противовес эффективной работе общественных наблюдателей он привел в пример деятельность движения в защиту прав избирателей «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), которое было признано нежелательной организацией.

«Помните, и тогда раздавались голоса: «А как же теперь без «Голоса»? А кто же будет фиксировать нарушения на выборах?». И мы видим, что без «Голоса» работа эффективнее и надежнее», — сказал глава СПЧ.

Он подчеркнул, что эта организация размещала на своем сайте все сообщения о возможных нарушениях, как уже подтвержденные нарушения.

«Однако лишь небольшая часть сообщений на самом деле являлась реальными нарушениями», — пояснил глава СПЧ.

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