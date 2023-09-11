Аналитик оценил, стали ли россияне меньше употреблять алкоголь

Россияне за последнее время не стали меньше употреблять алкогольную продукцию. Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» высказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, комментируя данные Минздрава.

По его словам, доля употребляющих пиво в России, напротив, выросла. Эксперт уточнил, что данный напиток выбирают 80% граждан.

Дробиз отметил, что сокращение потребления алкоголя должно быть связано с определенными причинами, которых пока нет.

«Никакой тяги к здоровому образу жизни нет, это мечта, правильная политическая мечта. К этому надо призывать население. При этом люди стали больше бегать, прыгать, заниматься зарядкой. Беспробудному пьянству у нас подвержена маленькая группа населения, как и в любой стране», — объяснил он.

11 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране благодаря правительственным мерам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул». По его словам, последние годы демонстрируют, что в России сильно снижается потребление алкоголя. В прошлом году оно сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом.

Ранее сообщалось, что в российском квасе выявлено тройное превышение нормы алкоголя.