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В Милане прошел фестиваль, посвященный традиционным ценностям

В Италии прошел фестиваль «Феста дель Соле», посвященный традиционным ценностям

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Global Look Press

В итальянском городе Милане прошел ежегодный фестиваль «Феста дель Соле», посвященный традиционным ценностям. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Уточняется, что в рамках мероприятия были организованы выступления и выставки, посвященные самым разным проблемам, явлениям и событиям. В том числе затрагивалась тема двойных стандартов коллективного Запада в отношении Косово и Донбасса.

Кроме того, гости фестиваля смогли увидеть правдивые фоторепортажи из зоны проведения специальной военной операции, опубликованные репортером Джаном Микалессином.

В сентябре бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о своей бабушке выразил мнение, что история стоит на стороне главы российского государства.

Ранее Риттер заявлял, что Путин переживет любого американского президента и добьется победы в конфликте на Украине.

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