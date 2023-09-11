В итальянском городе Милане прошел ежегодный фестиваль «Феста дель Соле», посвященный традиционным ценностям. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Уточняется, что в рамках мероприятия были организованы выступления и выставки, посвященные самым разным проблемам, явлениям и событиям. В том числе затрагивалась тема двойных стандартов коллективного Запада в отношении Косово и Донбасса.

Кроме того, гости фестиваля смогли увидеть правдивые фоторепортажи из зоны проведения специальной военной операции, опубликованные репортером Джаном Микалессином.

В сентябре бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер после рассказа президента РФ Владимира Путина о своей бабушке выразил мнение, что история стоит на стороне главы российского государства.

Ранее Риттер заявлял, что Путин переживет любого американского президента и добьется победы в конфликте на Украине.