Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трех человек госпитализировали после стрельбы в Миассе

URA.RU: в Миассе 4 человека открыли стрельбу по семье

close
100%
Depositphotos

Жители Челябинской области пострадали во время стрельбы в Миассе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Об инциденте полицейские узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам женщины, неизвестные стреляли по ее родственникам, после чего скрылись. В результате три ее близких человека попали в больницу.

Правоохранители быстро установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их.

«С ними работают оперативники, собирается необходимая информация для доказательной базы. Изъято оружие, использовавшееся во время совершения преступления», — сообщается в публикации.

В отношении четверых россиян возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт, который произошел накануне инцидента в ночном клубе.

Ранее в Черноморске стрелявший мужчина удерживал в заложниках жену и ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях