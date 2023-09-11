В Роскачестве назвали марки томатной пасты с нарушениями обязательных требований

Роскачество исследовало 20 популярных торговых марок томатной пасты по 455 показателям, чтобы проверить ее качество и безопасность. Только 25% исследованной продукции соответствуют требованиям законодательства, сообщила пресс-служба Роскачества «Газете.Ru».

В пятерку товарных марок томатной пасты без нарушения обязательных требований законодательства вошли: GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан», «Кубаночка».

Томатная паста отличается от томатного пюре содержанием растворимых сухих веществ: в пасте оно должно быть выше 25%, тогда как в пюре – 12-24%. В ходе исследования выяснилось, что информация о массовой доле растворимых сухих веществ не соответствует маркировке ТМ «ВкусВилл», «Иранская», «Заречный продукт», «Лента» и Baisad. Во всех случаях растворимых сухих веществ было заявлено 25% и более, но по факту значение оказалось ниже. Это значит, что продукция этих марок – не томатная паста, а томатное пюре.

В продукции еще двух торговых марок содержание растворимых сухих веществ соответствует маркировке, но не отвечает требованиям ГОСТ, что также говорит о том, что они не могут называться томатной пастой, несмотря на производство по собственным стандартам.

Больше всего сухих веществ содержится в ТМ Mutti, «Главпродукт» и «Маркет Перекресток».

В продукции четырех торговых марок в ходе исследования были обнаружены консерванты, незаявленные на маркировке. В ТМ «Лента» обнаружена бензойная и сорбиновая кислоты, в ТМ «Зареченский продукт» и Global Village нашли сорбиновую кислоту, а в ТМ Baisad – бензойную кислоту. Использование консервантов в томатной пасте является нарушением ГОСТ, неуказание их в составе – нарушение требований технического регламента и обман потребителей.

В томатную пасту ТМ Global Village в состав добавлена сахароза и так же, как с консервантом, она не заявлена на маркировке. Аналогично с сахарозой поступили производители ТМ «Дядя Ваня», «Кухмастер», «Лента» и «Махеевъ». Подсластители (в том числе аспартам) в исследованной продукции обнаружены не были.

В продукции торговых марок «Лента» и «Зареченский продукт» выявлено превышение установленных ГОСТом значений хлоридов, что может говорить о добавлении поваренной соли. В продукции одной торговой марки содержание хлоридов выше нормы, но паста изготовлена не по ГОСТу, соответственно формально это не является нарушением. В продукции еще восьми марок соль заявлена на маркировке, но они также изготовлены не по ГОСТу.

В томатной пасте «Иранская» и «Буздякская» выявлено превышение норм по содержанию нитратов. Нарушений по пестицидам обнаружено не было. Продукция ТМ «Магнит» не соответствует ГОСТ по внешнему виду, вкусу и запаху, продукция ТМ «Пиканта» – по внешнему виду и консистенции, продукция ТМ «Зареченский продукт» – по вкусу и запаху. Патогенные бактерии и патулин в исследованной томатной пасте не обнаружены.

Производители торговых марок «Буздякская», «Зареченский», «Красная Цена», «Лента», «Махеевъ» и Global Village предоставили информацию о проведении корректирующих мероприятий и исправлении выявленных нарушений.

Производитель томатной пасты ТМ «Махеевъ» сообщил о том, что провел корректирующие мероприятия по устранению недостатков и подал заявку на повторные испытания.

Производитель пасты «Кухмастер» сообщил, что заменил поставщика сырья с февраля 2023 года.

Торговые сети «Лента» и «Пятерочка» внепланово направили продукцию на исследования. ТС «Ашан» сняла товар исследованной партии с полок и утилизировала, а также организовала мониторинг всего ассортимента продукции производителя в течение 2023 года. Маркетплейсы сняли карточки товаров с показа, чтобы продавец не мог распространять продукцию с нарушениями.

Производитель ТМ «Помидорка», чья продукция соответствовала обязательным требованиям, но не соответствовала опережающим требованиям стандарта Роскачества, сообщил о намерении провести технологическую доработку и направить заявку на проворные исследования.

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