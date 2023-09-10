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Автобус с 81 сербом и автомобиль с россиянином столкнулись в Греции

Четыре человека, в том числе россиянин, стали жертвами ДТП с автобусом в Греции

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Global Look Press

В Греции произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем, в котором находился россиянин, сообщает ERT News.

Авария произошла на 521-м км национальной трассы Афины-Салоники у города Килкис на севере страны. По информации телерадиовещательной корпорации, в результате столкновения автобуса с сербскими номерами, в котором ехал 81 пассажир, и автомобиля с греческими номерами 23 человека пострадали. В машине находились четверо, один из которых оказался россиянином. Трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте, еще один — по дороге в больницу в Салоники.

Пострадавших госпитализировали с легкими травмами.

В управлении полиции Центральной Македонии сообщили, что столкновение было лобовым. В результате автобус сошел с дороги и перевернулся. В ДТП также попал еще один автомобиль, ехавший в направлении Эвзони, его пассажиры не пострадали.

Причины ДТП выясняются.

В начале сентября в генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что трое россиян пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в районе турецкого города Аланья.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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