Все регионы Дальнего Востока приступили к подсчету голосов избирателей

Все регионы ДФО приступили к подсчету голосов избирателей в ходе ЕДГ. По данным экзитполов, на Чукотке побеждает Владислав Кузнецов, в Магаданской области Сергей Носов, Республике Саха (Якутия) Айсен Николаев, Приморском крае Олег Кожемяко, Амурской области Василий Орлов.

Отмечается, по данным на 18:00 10 сентября, явка избирателей на выборах глав регионов в ДФО составляла 51,9% на Чукотке, 45,4% в Якутии, 43,2% в Приморье, 36,4% в Приамурье и 32,7% в Магаданской области. При этом средняя явка по всем регионам Дальнего Востока за два дня голосования превысила среднероссийские показатели на 5%.

Первым регионом, приступившим к подсчету голосов стала Чукотка. К 15 часам обработано 53,57 % бюллетеней. С результатом 66,5% лидирует Владислав Кузнецов.

Как отметил политтехнолог Андрей Пономарев, предварительные результаты голосования в регионах ДФО традиционно задают тон всей стране.

«Сибирь и западная Россия стараются за оставшиеся часы мобилизовать свой электорат и превзойти показатели дальневосточников. Таким образом ожидаемая победа кандидата в губернаторы Чукотки от «Единой России» Владислава Кузнецова задает общий тренд. Следует ожидать, что в среднем по стране уровень поддержки партии к концу дня будет выше чем на Дальнем Востоке», — заявил он.

По его словам, за последние пять лет на Дальнем Востоке произошла эволюция политических предпочтений. «Градус протестных настроений упал. Голоса неопределившихся перетекли к партии власти. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, за последние годы Дальний Восток заметно окреп в социально-экономическом плане. Полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу удалось привлечь в макрорегнион крупнейшие инвестиции, запустить сотни новых предприятий, создать тысячи рабочих мест, выбить для дальневосточников эксклюзивные меры соцподдержки», — сказал Пономарев.

Во-вторых, произошла консолидация общества на фоне внешних вызовов, добавил он. По его словам, избиратели склонны доверить управление опытным лидерам, которые уже доказали свою эффективность в новых условиях.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отмечает, что на избирательные участки с высокой долей вероятности пришли уже три четверти активного электората.

«Большая их часть являются сторонниками власти и поддерживают политику федеральной власти. Они консолидированы в условиях внешней угрозы, нестабильной международной ситуации и экономических санкций. Вместе с этим эти избиратели также позитивно оценивают результаты масштабных госпрограмм, проводником которых на Дальнем Востоке является полпред президента Юрий Трутнев», — говорит эксперт.

По его мнению, доля протестного электората за последние несколько лет значительно снизилась, а оставшаяся часть предпочла не идти на избирательные участки и заняться другими делами.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что большинство жалоб, которые поступали на горячую линию Общественной палаты по выборам в РФ, не подтвердились.