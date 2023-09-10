Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве задержано несколько десятков рейсов

Аэропорты Москвы сообщают о задержке 20 рейсов

close
100%
Shutterstock

Аэропорты Москвы сообщают о задержке 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 01:00 мск, в Домодедово задержаны семь рейсов и еще три отменены. Во Внуково семь рейсов задержаны и один отменен, а также в Шереметьево восемь рейсов задержаны.

О причинах задержек не сообщается.

Ранее в аэропортах Москвы утром 9 сентября отменили четыре рейса, еще девять задержали.

Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. К 3:30 утра этот режим был отменен. В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях