Вильфанд: лето 2023 года стало одним из самых жарких

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что летний сезон 2023 года находится в тройке самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.

«На территории России, если осреднить весь температурный режим по всем городам и весям с 1 июня по 31 августа, оказывается, что лето нынешнего года – третье самое теплое в метеорологической летописи», — заявил Вильфанд.

Он также отметил, что более теплыми летние сезоны были лишь в 2021 и 2016 годах. Однако август 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее Вильфанд сообщал, что заморозки до 1-3 градусов ожидаются в ближайшие дни в 11 российских регионах. Он добавил, что в Омской области ожидаются заморозки до 5 градусов, а в Иркутской области — до 7 градусов.

До этого Вильфанд заявлял, что потепление до 25 градусов тепла ожидается в Москве с воскресенья по среду.

6 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Также он отмечал, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

В этот же день Вильфанд также сообщал, что в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Забайкальском крае и Амурской области ожидаются аномально высокие температуры, превышающие климатическую норму на 7-9 градусов.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.