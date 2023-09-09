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Разработчик PowerPoint скончался на 75-м году жизни

Главный разработчик PowerPoint Остин скончался в возрасте 76 лет

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ComputerHistory/YouTube

Разработчик известной программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин скончался на 75-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, Остин скончался в Калифорнии, в своем доме в Лос-Альтосе. Отмечается, что он умер от рака легких, который дал осложнение на мозг.

Деннис Остин совместно с Робертом Гаскинсом разработали PowerPoint в 1980-е годы. Через некоторое время фирму выкупила корпорация Microsoft, а Остин продолжал руководить разработкой PowerPoint.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft заявила, что с сентября сменит шрифт по умолчанию для офисных приложений в сборнике Office — спустя 16 лет вместо Calibri будет установлен шрифт Aptos. Также в программах будет использоваться новая тема. Шрифт будет изменен впервые с 2007 года и затронет такие приложения, как Word, Outlook, Excel и PowerPoint.

Ранее выяснилось, что новая Windows лишилась голосового помощника спустя девять лет после запуска.

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