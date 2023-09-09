В Херсонской области сообщили данные о явке на выборах в облдуму

В первый день основного голосования на выборах в областную думу явка превысила 58%. Об этом рассказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова, чьи слова приводит газета «Известия».

«Явка <...> на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42%», — заявила Захарова.

По оценке председателя избирательной комиссии, явка возрастает ежечасно, что очень радует.

«Люди с энтузиазмом продолжают идти на избирательные участки», — подытожила она.

Ранее председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий заявил, что первый день основного голосования завершился в Донецкой народной республике (ДНР). Также, по его словам, на выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила 56,1%.

До этого стало известно, что почти 43% избирателей в Луганской народной республике (ЛНР) проголосовали на выборах в регионе к концу первого дня голосования.

В РФ 8 сентября начались выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах дистанционного электронного голосования.