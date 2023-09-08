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В МЖД прокомментировали движение поездов на станции Брянск после падения БПЛА

Движение поездов на станции Брянск не нарушено, вокзал временно закрыт

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Восточное межрегиональное CУТ СК России

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) заявили, что движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на здание вокзала Брянск-Орловский, пассажиры эвакуированы, по предварительной информации, никто не пострадал, вокзал временно закрыт. Об этом сообщает РИА Новости.

В МЖД подчеркнули, что приблизительно в 17:25 в результате падения БПЛА было повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала Брянск-Орловский.

Там добавили, что все пассажиры были оперативно эвакуированы, в текущий момент проводятся следственные мероприятия, на время работы экстренных служб вокзал был временно закрыт для пассажиров. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотники на подлете к административному центру (Брянску) и в небе над самим городом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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