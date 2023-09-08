На Саур-Могиле в ДНР открыли памятник героям-разведчикам

Памятник командиру взвода батальона «Восток» Олегу Гришину (позывной «Медведь») торжественно открыли у подножия мемориального комплекса Саур-Могила по итогам второй очереди его реконструкции. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Гришин со своим взводом в 2014 году оборонял Саур-Могилу от украинских боевиков. Мероприятие приурочили к 80-летию освобождения Донбасса от фашизма.

«Второй этап реконструкции мемориального комплекса начался этим летом. Работы велись по поручению президента России Владимира Путина. На эти цели средства выделены из резервного фонда главы государства. На нижней площадке установлены порядка 90 плит с именами погибших защитников края. На каждой плите золотая звезда, а внизу — подсветка, которая включается в ночное время. Мы провели там несколько часов и воочию оценили это решение», — говорится в сообщении.

О деталях сражения при Саур-Могиле стало известно спустя 7 лет из интервью с одним из его участников Олегом Сотниковым (позывной «Сом»).

«Подразделение «медведевцев» здесь 13 дней удерживало почти в сто раз превосходящие силы противника. Ребята три раза вызывали огонь на себя. К сожалению, многие из них остались на Саур-Могиле, в том числе и Олег Гришин», — отметил в беседе с прессой первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Помимо скульптуры Гришина, на Саур-Могиле установили мемориал разведчикам, помогавшим «медведевцам» сдерживать натиск украинских боевиков.