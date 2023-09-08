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Задержку СМС для избирателей в Москве связали с кибератакой

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

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Depositphotos

Задержка поступления СМС для участников электронного голосования на выборах мэра в Москве связана с попытками атаки на сервера компании, доставляющей электронные сообщения. Об этом ТАСС рассказал совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования», — отметил он.

По словам специалиста, на ход голосования это никак не влияет. Титоренко заверил, что избиратели получат СМС, но с небольшой задержкой.

«В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы», — заключил он.

Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух также пообещал, что доступ к онлайн-голосованию для избирателей восстановится в полном объеме в ближайшее время.

«Большой поток желающих принять участие, все заходят на один ресурс. В течение нескольких часов ситуация нормализуется», — добавил он. По его оценке, отправка СМС нормализуется к 12:00-14:00.

Ранее в России стартовали выборы губернаторов, мэров и депутатов.

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