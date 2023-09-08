Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев сообщили, что избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки. Их слова в ходе брифинга передает РИА Новости.

По словам Памфиловой, ситуация в новых регионах РФ меняется, и в Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию. Булаев пояснил, что это произошло из-за того, что «в Херсоне объявлена ракетная атака».

29 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке. Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», секретарь регионального отделения Херсонской области Игорь Кастюкевич, учитывая позднее время, людей в помещении не было, поэтому никто не пострадал.

27 августа журналист News Front Александр Резник (Лекс) получил осколочные ранения в Херсонской области — его автомобиль атаковали с дрона.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.