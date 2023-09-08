Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиняемую в хищении 136 млн рублей у Митволя арестовали до 22 октября

Суд арестовал подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя до 22 октября

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который находится под следствием по делу о строительстве красноярского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

«Магомедселимова подозревается в краже у Олега Митволя более 136 млн рублей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2023 года», — сказано в сообщении.

В июле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства денег у председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Отмечалось, что двое жителей обратились к Митволю, «с заведомо ложным предложением оказать помощь в решении вопроса с правоохранительными органами и судом о вынесении в отношении последнего приговора с условным наказанием».

По информации представителя правоохранительных органов, Магомедселимова оформила от имени Митволя поддельную нотариальную доверенность о том, что она была уполномочена быть его представителем в банке в ОАЭ. В марте 2023 года она, находясь в Дубае, списала 5,5 млн дирхамов. В переводе на российские рубли сумма составила 136,1 млн рублей. По данным следствия, обвиняемая — бывший бухгалтер Митволя.

1 сентября Митволь признал вину в хищении 900 млн руб. при строительстве в Красноярске.

Ранее стало известно, что Митволь был переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО № 1.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях