Обвиняемую в хищении 136 млн рублей у Митволя арестовали до 22 октября

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который находится под следствием по делу о строительстве красноярского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

«Магомедселимова подозревается в краже у Олега Митволя более 136 млн рублей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2023 года», — сказано в сообщении.

В июле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства денег у председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Отмечалось, что двое жителей обратились к Митволю, «с заведомо ложным предложением оказать помощь в решении вопроса с правоохранительными органами и судом о вынесении в отношении последнего приговора с условным наказанием».

По информации представителя правоохранительных органов, Магомедселимова оформила от имени Митволя поддельную нотариальную доверенность о том, что она была уполномочена быть его представителем в банке в ОАЭ. В марте 2023 года она, находясь в Дубае, списала 5,5 млн дирхамов. В переводе на российские рубли сумма составила 136,1 млн рублей. По данным следствия, обвиняемая — бывший бухгалтер Митволя.

1 сентября Митволь признал вину в хищении 900 млн руб. при строительстве в Красноярске.

Ранее стало известно, что Митволь был переведен из Краевой туберкулезной больницы в СИЗО № 1.