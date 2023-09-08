Турецкие спасатели пытаются вытащить исследователя из пещеры глубиной 1 км

Турецкие спасатели начали операцию по извлечению американца из пещеры. У мужчины началось внутреннее кровотечение во время исследования пещеры на глубине более 1000 метров ниже уровня земли. Об этом информирует Reuters.

Турецкая спелеологическая федерация сообщила, что 150 спасателей пытались добраться до 40-летнего Марка Дики, у которого началось желудочно-кишечное кровотечение, когда он находился глубоко в пещере Морка, недалеко от средиземноморского побережья Турции.

«Эта операция является логистически и технически одной из крупнейших спасательных операций в пещерах в мире», — говорится в заявлении федерации.

Дикки заболел на глубине 1120 метров, находясь в сопровождении международной команды исследователей. Он был помещен под наблюдение в базовом лагере, расположенном на глубине 1040 метров под землей, где ему сделали переливание крови, доставленной спасателями и медиками.

Была установлена ​​телефонная линия на глубину 1040 метров, а хорватские спасатели установили дополнительную систему связи «CaveLink» в качестве резервной.

Информационное агентство DHA сообщило, что Дики впервые почувствовал себя плохо в воскресенье.

«Состояние Марка стало стабильным», — заявили позже в спелеологической федерации. «У него остановилось кровотечение, и он может ходить с посторонней помощью, но выбраться без носилок он не может», — указали эксперты.

По данным федерации, пещера Морча является третьей по глубине в Турции, ее глубина составляет 1276 метров. Спасатели заявили, что на то, чтобы благополучно вытащить Дики, может потребоваться несколько дней.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.