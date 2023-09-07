В Херсонской области приступили к медосмотрам учителей школ, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

Вопрос профилактического осмотра педагогов решили на совещании, которое было организовано кандидатами в депутаты Херсонской областной Думы от «Единой России».

«На заседание с участием исполняющих обязанности министров здравоохранения и образования Херсонской области тогда пришли к выводу, что медицинские осмотры учителей нужно проводить внутри региона и организовать их на базе местных поликлиник и больниц. Это сэкономит педагогам и время и средства. В последствие, данный процесс нужно будет отладить и сделать осмотры плановыми», — сказал Кастюкевич.

Первым районом, где провели диспансеризацию, стал Каланчакский.

По словам кандидата в депутаты Херсонской областной думы Евгения Кузьмина, главная проблема с началом диспансеризации была в том, что о ней узнали, когда до начала учебного года оставалось несколько дней, и многие учителя физически не успевали ее пройти.

«Было принято совместное решение организовать централизованный подвоз педагогов в медицинские учреждения. Например, в Голопристанском районе медосмотр прошли педагоги всех 6 школ, а это более 150 человек учителей», — рассказал он.

В городе Железный порт для профилактического осмотра даже выделили специальное время. В 15-ти и 30-ти километровой зоне от линии боевого соприкосновения педагоги оформляли медицинские справки и проходили осмотры в местных ФАПах.

«При участии и содействии партии «Единая Россия» и Министерства образования, нам в Голопристанском районе удалось всем сотрудникам пройти медицинский осмотр, и мы начали учебный год по всем требованиям и стандартам Российской Федерации, — отметила начальник отдела по работе с образовательными учреждениями Голопристанского округа Зоя Лосева.

Всего в восьми учреждениях здравоохранения Херсонской области на данный момент уже прошли медицинские осмотры порядка 1800 педагогов школ.