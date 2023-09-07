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В Крыму здание «Меджлиса» будет передано музыкальной школе

Глава Крыма Аксенов: здание «Меджлиса» будет передано музыкальной школе

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здание, которое раньше принадлежало «Меджлису», передано администрации Симферополя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Здание, ранее принадлежавшее запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации меджлис, передано администрации города Симферополя, и в нем временно разместится детская музыкальная школа», — заявил Аксенов.

По его словам, в скором времени пройдут две конкурсные процедуры по национализированным проектам. При этом вырученные средства будут направлены на нужды спецоперации.

Ранее глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров выразил мнение, что после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватят Крым, на полуострове не найдется места для русского языка. По словам лидера «Меджлиса», на полуострове «будет господствовать государственный язык, он у нас украинский».

Чубаров также заявил, что в Крыму восстановят и украинские школы. Там будут и учебные заведения с крымскотатарским языком обучения, считает он. Однако, как отметил глава «Меджлиса», все их выпускники должны «идеально владеть и государственным языком».

В 2021 году Верховный суд Крыма заочно приговорил Рефата Чубарова к 6 годам колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в 2014 году.

Ранее были названы причины отставки министра обороны Украины Резникова.

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