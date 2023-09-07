Стало известно о повреждениях в подмосковном Раменском после падения БПЛА

Жилой дом и четыре автомобиля оказались повреждены в результате падения беспилотника на территории города Раменское в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Как указано в сообщении, инцидент произошел 7 сентября в 3:40 ночи. В населенном пункте сработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавили летевший в небе БПЛА.

«Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», — уточнил Ханин.

По его словам, в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Также специалисты осматривают дома на улице Лучистой, чтобы убедиться в отсутствии других повреждений.

Глава городского округа добавил, что в результате падениях дрона никто не пострадал. При этом региональный оперативный штаб уже принял меры с целью восстановления имущества граждан — формат компенсации люди смогут выбрать самостоятельно, подчеркнул Ханин.

Утром 7 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа на российские объекты. Согласно данным ведомства, один дрон ликвидирован над Раменским районом Подмосковья и еще два уничтожены в небе над Ростовской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.