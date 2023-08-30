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В Индонезии начали расследование против китайских граждан

В Индонезии задержали почти 90 граждан КНР за шантаж китайских чиновников

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Depositphotos

Сотрудники полиции Индонезии при содействии китайских коллег смогли задержать десятки граждан КНР, занимавшихся «любовным» шантажом китайских госслужащих. Об этом сообщает France 24.

Пять женщин и 83 мужчины задержаны в индустриальном парке в городе Батам в провинции островов Риау.

«Мы расследуем, есть ли среди жертв индонезийцы. Если таковых нет, мошенники будут немедленно депортированы», — уточнил представитель полиции островов Захвани Пандра Арсиад.

Предположительно, группировка занималась вымогательством денег у жертв в Китае. Большая часть потерпевших оказалась чиновниками КНР.

Предполагаемые мошенники во время видеозвонков притворялись, что испытывают романтические чувства к своим жертвам. В дальнейшем, получив компрометирующие видео с участием государственных служащих, злоумышленники пытались получить денег за нераспространение записей и компромата.

До этого китайская полиция арестовала группу мошенников за продажу старых видеокарт.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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