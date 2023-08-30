Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-чиновнику Минкульта

Суд приговорил бывшего чиновника Минкульта Мазо к 8,5 года колонии за хищения

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Суд приговорил к 8,5 года заключения экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Поводом для отправки в колонию бывшего чиновника Минкульта стало многомиллионное мошенничество.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо», — добавили в ведомстве.

В результате Мазо определили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Он начнет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Согласно информации следствия, занимая должность в Минкультуры, в 2015 году Мазон совместно с другими соучастниками произвел хищение денежных средств. Общая сумма украденных финансов превысила 916 млн рублей.

До этого в Мурманске огласили приговор чиновнику, получившему кофемашину в виде взятки. Чиновник пообещал, что не будет обращать внимание на то, что бизнесмен осуществляет торговую деятельность без соответствующего разрешения.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях