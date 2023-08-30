В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-чиновнику Минкульта

Суд приговорил к 8,5 года заключения экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Поводом для отправки в колонию бывшего чиновника Минкульта стало многомиллионное мошенничество.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Бориса Мазо», — добавили в ведомстве.

В результате Мазо определили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Он начнет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Согласно информации следствия, занимая должность в Минкультуры, в 2015 году Мазон совместно с другими соучастниками произвел хищение денежных средств. Общая сумма украденных финансов превысила 916 млн рублей.

До этого в Мурманске огласили приговор чиновнику, получившему кофемашину в виде взятки. Чиновник пообещал, что не будет обращать внимание на то, что бизнесмен осуществляет торговую деятельность без соответствующего разрешения.

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