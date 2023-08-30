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Информации о пострадавших гражданах России в Габоне пока нет

Посольство РФ в Габоне не получало сведений о пострадавших россиянах

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Gaetan M-Antchouwet/Reuters

Посольство РФ в Габоне еще не получало данных о пострадавших во время переворота в стране гражданах России. Об этом заявили РИА Новости в дипмиссии.

В среду, 30 августа, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

«Такой информации к нам не поступало», — уточнили в посольстве, ответив на вопрос о пострадавших в результате переворота соотечественниках.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации.

Также известно, что после переворота в Габоне восстановили интернет.

Ранее в ЕС прокомментировали сообщения о перевороте в Габоне.

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Переворот в Габоне
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