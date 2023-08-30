В Геленджике продолжается тушение лесного пожара при помощи самолетов

Второй самолет-амфибия Бе-200, согласно последним данным, задействовали в тушении серьезного лесного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МЧС РФ.

«В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8», — пояснили в ведомстве.

Как добавили в МЧС, сейчас площадь возгорания достигает 118 га.

«Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду», — обратили внимание в министерстве.

До этого в МЧС отмечали, что лесной пожар в Геленджике не угрожает населенным пунктам и инфраструктуре. В качестве дополнительной силы для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Тушение пожара все еще ведется.

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