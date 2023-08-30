На борьбу с огнем в Геленджике вылетел самолет-амфибия

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ вылетел на борьбу с пожаром в Геленджике. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров.

Согласно сообщению ведомства, в ликвидации пожара задействованы более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.

В МЧС отметили, что тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

«Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

При этом в экстренных службах уведомили, что к тушению пожара привлекут два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, имеющих водосливные устройства.

Пожар начался 29 августа в лесном массиве площадью 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

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