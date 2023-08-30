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В московских аэропортах объявлен режим «Ковер»

Baza: в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявили режим «Ковер»

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Shutterstock

В московских аэропортах Внуково и Домодедово второй раз за ночь объявлен режим «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, позднее режим «Ковер» был объявлен в аэропортах Шереметьево и Жуковский.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы, аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево временно закрыли прием и отправку воздушных судов. Часть самолетов направлены в зону ожидания.

До этого сообщалось, что план «Ковер» был объявлен в Тульской области, в Рязани, в части Московской области (среди них — Серпухов и Коломна), а также в части Калужской области (Калуга и Обнинск).

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал об атаке беспилотников на аэропорт Пскова.

Telegram-канал Mash передавал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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