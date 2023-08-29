Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Верховный суд разрешил увольнять работников в пьяном виде без медосвидетельствования

Верховный суд разрешил уволить пьяного работника без медосвидетельствования

close
100%
Shutterstock

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, без проведения процедуры медосвидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, поводом стало дело слесаря завода «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге. Мужчина пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Его отвели на медосвидетельствование, но работодатель не оплатил процедуру.

Отмечается, что слесарь был уволен, но оспорил решение об увольнении. В суде заявили, что медосвидетельствование в таком случае проводить необязательно, для вынесения решения достаточно других доказательств.

До этого издание Daily Star писало, что в Шотландии арестовали пилота, пришедшего пьяным на работу.

Самолет авиакомпании Delta Airlines должен был вылететь из Эдинбурга в Нью-Йорк. Когда пассажиры прошли посадку и заняли свои места, рейс был отменен. Выяснилось, что один из пилотов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях