Верховный суд разрешил увольнять работников в пьяном виде без медосвидетельствования

Верховный суд РФ разрешил увольнять сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде, без проведения процедуры медосвидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, поводом стало дело слесаря завода «Красный октябрь» в Санкт-Петербурге. Мужчина пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Его отвели на медосвидетельствование, но работодатель не оплатил процедуру.

Отмечается, что слесарь был уволен, но оспорил решение об увольнении. В суде заявили, что медосвидетельствование в таком случае проводить необязательно, для вынесения решения достаточно других доказательств.

До этого издание Daily Star писало, что в Шотландии арестовали пилота, пришедшего пьяным на работу.

Самолет авиакомпании Delta Airlines должен был вылететь из Эдинбурга в Нью-Йорк. Когда пассажиры прошли посадку и заняли свои места, рейс был отменен. Выяснилось, что один из пилотов находился в состоянии алкогольного опьянения.

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