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Мировой судья устроил стрельбу во время допроса в Казани

В Казани мировой судья после потасовки устроил стрельбу во время допроса

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Depositphotos

В Казани мировой судья устроил стрельбу во время допроса после задержания за потасовку в центре города. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Инцидент произошел в ночь на 29 августа. Полицейские прибыли на улицу Баумана — там произошла драка между двумя жителями города. Одного из участников потасовки для дальнейшего разбирательства доставили на ближайший стационарный пост.

В ходе допроса задержанный вытащил травматический пистолет и выстрелил в окно. После произошедшего полицейские скрутили мужчину и отобрали оружие.

Позже выяснилось, что стрелок является мировым судьей из Альметьевска. Травматическое оружие находилось у него на законных основаниях. Во время задержания мужчина находился в нетрезвом состоянии — от него исходил стойкий запах алкоголя.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. Для того, чтобы привлечь к ответственности мирового судью, необходимо решение Квалификационной коллегии судей Татарстана.

Ранее правоохранительные органы задержали жителя Ноябрьска, который устроил стрельбу по приставам.

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