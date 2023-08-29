Синоптик рассказал, когда в Приморье утихнет непогода

Осадки в Приморском крае будут продолжаться еще два дня, постепенно сдвигаясь с юго-запада на северо-восток. Об этом в интервью RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на 29-30 августа выдано штормовое предупреждение — ветер на мысах, которые выдаются в море, может достигать 33-36 м/с, разгоняя большую волну.

«За эти дни может выпасть от 40 мм, а местами и 130—150 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой осадков. Учитывая, что до этого в самом Владивостоке уже выпало две месячные нормы осадков, то это, конечно, очень серьезная добавка. Вполне возможны и прогнозируются местными синоптиками подъем уровня рек и новые подтопления», — добавил синоптик.

Он добавил, что в четверг на большей части региона дожди уже стихнут.

После прошедших в Приморье 23 и 25 августа интенсивных осадков поднялся уровень воды в реках, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. На 27 августа 20 населенных пунктов были отрезаны от остальной территории края. Спустя сутки их количество увеличилось до 26.

Ранее на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации.