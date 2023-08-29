Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, когда в Приморье утихнет непогода

Синоптик Шувалов: осадки в Приморье будут продолжаться еще два дня

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Осадки в Приморском крае будут продолжаться еще два дня, постепенно сдвигаясь с юго-запада на северо-восток. Об этом в интервью RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на 29-30 августа выдано штормовое предупреждение — ветер на мысах, которые выдаются в море, может достигать 33-36 м/с, разгоняя большую волну.

«За эти дни может выпасть от 40 мм, а местами и 130—150 мм осадков, что сравнимо с месячной нормой осадков. Учитывая, что до этого в самом Владивостоке уже выпало две месячные нормы осадков, то это, конечно, очень серьезная добавка. Вполне возможны и прогнозируются местными синоптиками подъем уровня рек и новые подтопления», — добавил синоптик.

Он добавил, что в четверг на большей части региона дожди уже стихнут.

После прошедших в Приморье 23 и 25 августа интенсивных осадков поднялся уровень воды в реках, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. На 27 августа 20 населенных пунктов были отрезаны от остальной территории края. Спустя сутки их количество увеличилось до 26.

Ранее на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

Все новости на тему:
Паводки в Приморье
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях