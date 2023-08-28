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Под Ростовом разыскивают 18-летнего военнослужащего, пропавшего из части

В Ростовской области пропал 18-летний призывник

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Соцсети

В Ростовской области пропал 18-летний военнослужащий. Об этом сообщает Donday.ru, ссылаясь на слова родственницы молодого человека.

Как утверждает девушка, 25 августа связь с Вадимом Кузнецовым, проходящим срочную службу в Новочеркасске, оборвалась. До этого он иногда общался по телефону с родными и делился с ними новостями в переписке. Сейчас молодой человек находится вне зоны доступа.

«Мы разговаривали с майором и сержантом из части, они не могут его найти», — уточнила собеседница издания.

Перед исчезновением Вадим, по некоторым данным, повздорил с кем-то из своей казармы. Близкие полагают, что конфликт имеет отношение к произошедшему впоследствии.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении военнослужащего с русыми волосами и глазами зеленого цвета, просят обратиться к его сестре или матери.

Ранее полиция Красноярска заявила о розыске четверых неизвестных, похитивших мужчину в 2017 году.

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