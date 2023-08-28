Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Львове потребовали вернуть звание «Герой Украины» Бандере

Львовский облсовет вновь потребовал вернуть звание «Герой Украины» Бандере

close
100%
Григорий Василенко/РИА «Новости»

Областной совет Львова потребовал восстановить в звании «Героя Украины» Степана Бандеру и Романа Шухевича. Об этом сообщило издание «Запад».

Отмечается, что областной совет уже направил обращение Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также сообщается, что власти Львова не в первый раз требуют вернуть звание лидерам бандеровского движения.

Ранее в украинской Виннице власти решили переименовать улицу Льва Толстого в улицу Степана Бандеры. В рамках кампании по переименованию топонимов было задействовано около 53 объектов Винницы.

В общей сложности было переименовано 232 улицы, которые в настоящий момент носят украинские названия.

До этого сообщалось, что футбольный стадион «Арена Львов» в скором времени может быть переименован в «Арену Львов» имени Степана Бандеры. С такой инициативой обратились депутаты Львовского областного совета в кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта. Обращение поддержали 68 депутатов, еще семеро воздержались от участия в голосовании.

Ранее стало известно, что в украинском Хусте переименовали улицу Льва Толстого в улицу Бориса Джонсона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях