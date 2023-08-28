Во Львове потребовали вернуть звание «Герой Украины» Бандере

Областной совет Львова потребовал восстановить в звании «Героя Украины» Степана Бандеру и Романа Шухевича. Об этом сообщило издание «Запад».

Отмечается, что областной совет уже направил обращение Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также сообщается, что власти Львова не в первый раз требуют вернуть звание лидерам бандеровского движения.

Ранее в украинской Виннице власти решили переименовать улицу Льва Толстого в улицу Степана Бандеры. В рамках кампании по переименованию топонимов было задействовано около 53 объектов Винницы.

В общей сложности было переименовано 232 улицы, которые в настоящий момент носят украинские названия.

До этого сообщалось, что футбольный стадион «Арена Львов» в скором времени может быть переименован в «Арену Львов» имени Степана Бандеры. С такой инициативой обратились депутаты Львовского областного совета в кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта. Обращение поддержали 68 депутатов, еще семеро воздержались от участия в голосовании.

Ранее стало известно, что в украинском Хусте переименовали улицу Льва Толстого в улицу Бориса Джонсона.