Суд в Казани, где мальчик с ДЦП полз по лестнице, отреагировал на видео произошедшего

Здание Вахитовского райсуда Казани оборудовано инфраструктурой для маломобильных граждан. Об этом рассказал РИА Новости замначальника управления судебного департамента в Татарстане Алмаз Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, мать мальчика с ДЦП не воспользовалась возможностью перенести заседание на первый этаж. Предварительно, она также не нажимала кнопку вызова для оказания помощи маломобильным гражданам, которая находится в зоне видимости у входа в здание.

Женщина самостоятельно отнесла ребенка-инвалида наверх и не просила никого о помощи. После заседания она попросила сына самостоятельно спуститься по лестнице и потребовала, чтобы мальчика никто не трогал, сообщает источник. При этом она записала происходящее на видео.

Ибрагимов отметил, что на текущий момент проверка по факту инцидента не завершена. К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Резонансное видео появилось в сети несколько дней назад, на кадрах ролика 14-летний мальчик с ДЦП вынужден ползти по лестнице в здании суда. Семья судится с исполкомом Казани за жилье, ребенок должен был присутствовать на заседаниях.

После появления ролика от работы отстранили прокурора центрального аппарата и помощника из районной прокуратуры, которые не оказали ребенку-инвалиду помощь.

Ранее в Уджаре трехлетний мальчик с ДЦП потерял равновесие и упал в дровяную печь.