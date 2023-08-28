В Госдуме оценили идею запретить сетям фастфуда проводить лотереи

Депутат Государственной думы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в интервью RT прокомментировал инициативу директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о запрете сетям фастфуда организовывать лотереи среди клиентов. По словам парламентария, реализовать такое предложение трудно.

«Что касается акций, которые они проводят, то их невозможно ограничить с точки зрения свободных торгово-экономических отношений. Тогда надо фастфуд выводить в категорию опасного для здоровья. Но я не могу сказать, что это поддержит большинство», — отметил Хамзаев.

Он подчеркнул, что для разъяснения вреда фастфуда должна вестись профилактическая работа с населением.

С данной инициативой Орлов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Политолог напомнил, что частое употребление фастфуда может нанести здоровью значительный вред. При этом, по его словам, рестораны быстрого питания, проводя акции и лотереи, стимулируют потребителя к частой покупке своей продукции.

Ранее в России предложили необычный способ знакомить школьников с вредным воздействием фастфуда.