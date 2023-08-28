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В Нарьян-Маре акция «Чистая Арктика» впервые прошла в формате командных соревнований

Акция «Чистая Арктика» впервые прошла в формате командных соревнований по сбору отходов

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Проект «Чистая Арктика»

Порядка 100 тонн отходов за один день собрали участники общегородской акции в столице Ненецкого автономного округаНарьян-Маре.

26 августа в Нарьян-Маре прошло масштабное мероприятие по очистке лесной зоны от объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках ежегодного субботника общественного проекта «Чистая Арктика». Впервые уборка территории прошла в формате командных соревнований. Мероприятие также ознаменовало старт экологического форума «ЭКОАРКТИКА 2023», который традиционно проходит в регионе.

Старт соревнованиям дали губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин.

«Проводить «Чистые игры» стало уже такой доброй традицией. Сегодняшние игры уникальные: со всего округа сюда прилетели на вертолётах, приплыли на катерах. Приехали представители Неси, Шойны, Каратайки, Усть-Кары, всего Припечорья, мы собрались одной большой командой. Это очень важно. Очень рад, что мы плечом к плечу делаем наши территории чище, — сказал губернатор.

По словам руководителя проектного офиса «Чистая Арктика» Андрея Нагибина, Ненецкий автономный округ является одним из показательных регионов в части взаимодействия с общественным проектом и из года в год демонстрирует рост показателей как по количеству участников, так и по объемам собранных отходов.

Ранее новые туристические маршруты появились в Арктике.

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